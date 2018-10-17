«Горьковка» приглашает пермяков на дни немецкого кино

16:14 | 19.10.2018

С 22 по 28 октября Немецкий читальный зал Горьковской библиотеки и Гете-Институт проводят дни кинематографа Германии. Зрители увидят фильм-биографию об удивительной, но вместе с тем трагической судьбе Людвига ван Бетховена «Бетховен. Дни жизни», мрачную и таинственную фантастическую драму «Крабат. Ученик колдуна», уморительную комедию для детей «Оскар, Рико и тени темнее темного», снятую по одноименной книге Андреас Штайнхефель, и семейный приключенческий фильм «Спасти Раффи!» классика немецкого кино Аренда Агте. Все фильмы транслируются на немецком языке с русскими субтитрами. Вход свободный.



22 октября, 19:00 — «Рико, Оскар и тени темнее темного» (2014), 6+. Режиссер: Неле Фолльмар. Рико не совсем обычный ребенок, многие элементарные вещи даются ему с большим трудом. «Необычно одаренный», — называет его любящая мама. «Придурок», — попросту говорит злобный сосед сверху. С таким, как Рико, мало кто хочет дружить, но однажды ему повезло: он познакомился с Оскаром (тоже не совсем обычным мальчиком — вундеркиндом, который на всякий случай никогда не снимает с головы синий мотоциклетный шлем). И ради своего нового друга Рико берется распутывать дело, которое уже полгода ставит в тупик всю полицию Берлина.



24 октября, 19:00 — «Бетховен. Дни жизни» (1976), 12+. Режиссер: Хорст Земан. Дни жизни Бетховена складываются в удивительную, но вместе с тем трагическую судьбу. Яркие мгновения жизни и отдельные события, оставшиеся в памяти композитора, становятся для него содержанием творчества. И только воспоминания о любви — единственный светлый момент жизни Бетховена. Дни его жизни текут, и со всех сторон обступает одиночество, все яснее приближается нищета и старость, все крепче сковывает по рукам и ногам «цепь маленьких трагедий».



27 октября, 12:00 — «Крабат. Ученик колдуна» (2008), 18+. Режиссер: Марко Кройцпайнтнер. Германия, XVII век. 30-летняя война и чума сделали 13-летнего мальчика по имени Крабат сиротой. В поисках крова и еды он таинственным образом попадает на мельницу, где становится учеником ее хозяина. Вскоре Крабат узнает, что мельница — школа черной магии и плата за уроки Мастера высока.



28 октября, 14:00 — «Спасти Раффи!» (2015), 6+. Режиссер: Аренд Агте. Сэмми очень привязан к своему хомячку Раффи, которого он получил от своего отца в подарок. Но случилась неприятность — маленькому зверьку нужна операция. Для того чтобы спасти жизнь Раффи, наш герой согласился отдать все свои сбережения. И когда, казалось бы, все переживания уже позади, хомячка похищают. Теперь по законам дружбы Сэмми обязан найти и вернуть Раффи.