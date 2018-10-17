Пермь: новости дня
15:56 | 19.10.2018
Новый туристический проект «Не сиди дома» собрал рекордное количество заявок от муниципалитетов
Проект, инициированный министерством культуры Пермского края при поддержке губернатора Максима Решетникова, предполагает конкурс среди муниципалитетов на лучший туристический маршрут выходного дня. «Проект «Не сиди дома» рассчитан на популяризацию внутреннего туризма, в первую очередь на активную молодежь, которая готова попробовать что-то новое, – отметил глава Прикамья на старте проекта. – Ребята проведут «тестирование» территорий – они посмотрят, чего не хватает, и расскажут своим сверстникам о том, куда можно съездить и отдохнуть».
В течение месяца проектные группы муниципальных районов провели мониторинг всех достопримечательностей и разработали инновационные маршруты, интересные для молодежи и включающие различные активности: мастер-классы, дегустации, квесты.
Как отметил министр культуры Пермского края Вячеслав Торчинский, представители муниципальных образований активно включились в работу и подготовили проекты, детально описывающие достопримечательности района и необходимую туристскую инфраструктуру: «Всего поступила 31 заявка – в два раза больше, чем мы ожидали. Это яркий показатель интереса к проекту, желания развивать туристическую сферу, создавать туристические аттракции и готовности принимать гостей».
Некоторые проекты будут представлены студентам пермских вузов на очном этапе проекта. Молодые люди смогут оценить новизну маршрута и его привлекательность, а проектная группа увидит живую реакцию потенциальных туристов.
К участию в очном этапе конкурса эксперты рекомендовали 17 проектов. Это маршруты Александровского, Бардымского, Горнозаводского, Ильинского, Чердынского, Лысьвенского, Нытвенского, Осинского, Оханского, Пермского, Чусовского районов, а также городов Кудымкара, Кунгура, Соликамска, Березников, Губахи и Чайковского.
По результатам конкурсного отбора лучшие инициативы войдут в региональное мобильное приложение для индивидуальных туристов.
«Очень радует тот факт, что количество заявок превысило ожидание. Большинство заявок и презентаций сделано на высоком уровне, очень надеюсь, что прошедшие во второй тур участники покажут свои презентации и защитят проекты на отлично», – прокомментировал итоги совета старший преподаватель ПГНИУ Александр Ведерников.
По мнению путешественника и члена Русского географического общества Ильдара Маматова, проект «Не сиди дома» значим тем, что он имеет конкретную целевую аудиторию, и эта аудитория – молодежь. «Для создания хороших маршрутов важно привлекать к разработке людей, имеющих практический опыт в туристской индустрии и брендинге территорий», – отметил эксперт.
Эксперты дали свои рекомендации, как улучшить презентации муниципалитетов для публичного этапа, чтобы показать наиболее сильные стороны каждой территории: где-то сделать упор на гастрономический туризм, в другом случае – на национальный колорит, а где-то раскрыть во всей красе мифологию района. Все точки маршрута должны соответствовать одной концепции, быть связанными друг с другом по смыслу. Кроме того, маршрут должен иметь понятную логистику, чтобы путешественник, ранее не бывавший в данном районе, смог ориентироваться на местности.
© «Вечерние Ведомости»
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