Пермь: новости дня
15:47 | 19.10.2018
«Парма» откроет сезон матчем с «Химками»
18 октября «Парма» провела открытую тренировку — своеобразную генеральную репетицию первого домашнего матча. Клуб приоткрыл дверь в «закулисье» команды.
Николайс Мазурс, главный тренер «ПАРМЫ»:
— Подготовка к игре только началась, так как мы недавно вернулись из Красноярска. Парни работают на тренировках с хорошей самоотдачей. Уверен, что все игроки ждут первой домашней игры. Одна победа, одно поражение после двух выездных игр для нас скорее положительный результат, но, конечно, хотелось выиграть в Красноярске, однако по ряду причин мы это сделать не сумели. Что касается игры с «Химками», то это очень сильный соперник, с отличным подбором игроков и возможностью глубокой ротации. Поэтому мы не знаем, кто конкретно приедет в Пермь, так как у «Химок» еще игра в Евролиге перед нами. Приглашаем всех болельщиков на матч-открытие. Ребята чувствуют поддержку трибун, и это придает дополнительную мотивацию. Постараемся показать красивую и качественную игру.
Матч против «Химок» пройдет в понедельник, 22 октября, во дворце спорта «Молот». Начало игры в 18:30.
© «Вечерние Ведомости»
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