В Перми проводится доследственная проверка по факту заболевания детей после вакцинации

15:38 | 19.10.2018

СУ СКР по Пермскому краю проводит доследственную проверку по факту массового заболевания учащихся пермской школы №7 после вакцинации, сообщили в ведомстве.



Сейчас ведутся проверочные мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего. Действиям должностных лиц, ответственных за вакцинацию школьников, будет дана правовая оценка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.