Краевые власти прогнозируют увеличение туристического потока в регионе на 17 %

15:32 | 19.10.2018

Вчера, 18 октября, губернатор Пермского края Максим Решетников представил Законодательному собранию основные параметры бюджета на 2019–2021 годы.



Как отметил Максим Решетников, сегодня есть расходные обязательства бюджета, которые не столь затратны, как остальные, но вместе с тем их направления могут стать «точками роста» для муниципалитетов. В качестве примера глава Прикамья назвал туризм.



«Туризм пока не является объемной строчкой бюджета. Но обращаю внимание на это направление, потому что задача развития внутреннего туризма в крае — одна из приоритетных, — отметил глава Прикамья. — В крае стартовал проект «Не сиди дома». Он получил больший отклик, чем мы ожидали. Задачу на краевом уровне вижу в увеличении туристического потока: через новые туристические бренды, туристические маршруты, через государственный заказ. Задача муниципалитетов здесь — создавать комфортные условия для посещения туристов. Чтобы элементарно убирался мусор, работали гостиницы и общепит, были навесы от дождя. Чтобы люди, приехав в Чердынь, Кунгур или Суксун, захотели вернуться вновь — с друзьями, семьями».



На развитие туристической инфраструктуры в четырех муниципалитетах края планируется направить 23 млн рублей, дополнительно будут привлечены 2,3 млн рублей из муниципальных бюджетов. В частности, на строительство визит-центров и обустройство туристических маршрутов парка «Пермский» планируется выделить 10,3 млн рублей, на продвижение приоритетных туристических продуктов — 25,4 млн рублей. Как ожидается, объем туристического потока в 2021 году составит 775 тысяч человек и увеличится по отношению к 2016 году на 17 %. Туристическая инфраструктура в 2021 году увеличится на 33 % по отношению к 2016 году.