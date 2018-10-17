Проект бюджета Пермского края принят в первом чтении

15:10 | 19.10.2018

На пленарном заседании Законодательного собрания Пермского края проект регионального бюджета на 2019–2021 годы принят в первом чтении.



Основные параметры и особенности стратегического документа представил губернатор Пермского края Максим Решетников.



По его словам, главная задача краевых властей — обеспечить финансирование всех социальных обязательств и программы развития края. «Пермский край обладает устойчивой финансовой базой, чтобы реализовывать те задачи, которые перед нами стоят. И конечно, первая такая задача — дальше сохранять социальную направленность бюджета, — отметил губернатор. — Традиционно социальная направленность расходов, выполнение всех обязательств, обещаний перед жителями края — это первое, с чего начинается формирование бюджета. И мы не просто сохраняем социальные расходы, мы их увеличиваем: вводим новые программы, индексируем действующие».



Общий объем расходов на три года составит 388 млрд рублей, из них 97 % — программные расходы. На 2019 год запланированы расходы в объеме 122,3 млрд рублей, при этом 70 % из них имеют социальную направленность. В проекте запланировано увеличение финансирования здравоохранения, образования и молодежной политики, социальной поддержки, расселения ветхого и аварийного жилья. Так, в 2018 году на расселение аварийного жилья было направлено 477 млн руб., в следующие три года предполагается направлять по 1 млрд руб. Это позволит до 2021 года ликвидировать порядка 130 тысяч кв. м аварийного жилья.



Наибольшее финансирование предусмотрено в сферах образования и здравоохранения. По сравнению с 2016 годом на развитие системы образования Пермского края в следующем году планируется направить на 23,5 % больше средств (33,6 млрд руб.), а на развитие здравоохранения, с учетом Фонда медицинского страхования, — в 1,4 раза по сравнению с 2016 годом (47,1 млрд рублей).



Проект бюджета предусматривает сохранение всех социальных обязательств в полном объеме. В 2019–2021 годах на развитие образования и молодежной политики предполагается направить 104,7 млрд рублей, на развитие системы здравоохранения предполагается за три года направить 148,3 млрд рублей (с учетом средств Фонда обязательного медицинского страхования), на развитие культуры — 15,2 млрд рублей.



За три года в крае предполагается построить 71 объект образования, в том числе 32 школы, 30 детских садов. Продолжится строительство объектов здравоохранения: планируется возвести 10 новых больниц и 18 поликлиник и сельских врачебных амбулаторий. Также проект бюджета предусматривает строительство более 90 км новых дорог за три года и ежегодный ремонт 800 км дорог.



Главный документ края предполагает увеличение средств на строительство объектов инфраструктуры и дорожного строительства. Так называемый бюджет развития увеличен более чем в 2,5 раза — составляет 20 % от всех запланированных расходов.



Увеличение бюджета предусмотрено в части поддержки муниципалитетов — еще одна характеристика проекта на «трехлетку». По инициативе губернатора край берет на себя дефицит муниципалитетов, предоставив им бюджетные кредиты по ставке 0,1 % для полного погашения задолженностей перед коммерческими банками. Финансовая поддержка муниципалитетов с 2016 года увеличена в 1,5 раза: с 13 до 19 млрд руб.



Предполагается, что доходы Пермского края за три года составят 365,5 млрд рублей. В 2019 году доходы бюджета составят 116,1 млрд рублей. В 2020 году доходная часть бюджета увеличится до 121,3 млрд рублей, а в 2021 году — до 128,1 млрд рублей.



Председатель Законодательного собрания Валерий Сухих отметил сбалансированность и нацеленность бюджета на умеренный дефицит: «Пермский край традиционно демонстрирует достойный уровень дефицита бюджета на фоне среднего показателя по России. По уровню госдолга по итогам I полугодия 2018 года Пермский край занимает 2-е место в Приволжском федеральном округе и 16-е место в России. Более того, у края есть реальные перспективы выхода на бездефицитный бюджет к 2022 году — проект бюджета закрепляет необходимые для этого меры».