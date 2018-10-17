Энергетики «ПСК» завершают масштабную реконструкцию тепломагистрали в Ленинском районе Перми

14:06 | 19.10.2018

В ночь с 19 октября на 20 октября пройдет заключительный этап реконструкции тепловой сети в районе улицы Газеты Звезда. Это один из ключевых проектов федеральной программы модернизации Группы «Т Плюс» «Re:Конструкция» в регионе.



В настоящее время монтаж нового трубопровода полностью завершен. Теперь энергетики произведут подключение (врезку) участка магистрали диаметром 720 мм к действующей сети. Предызолированная труба заводской готовности с ППУ-изоляцией в пластиковой оболочке, с системой оперативно-дистанционного контроля обеспечит надежное теплоснабжение жителей центральных районов Перми: Ленинского и Свердловского. Срок службы новых трубопроводов составляет более 25 лет, а новая система контроля позволит дистанционно следить за надежностью работы теплотрассы.



На время работ с 21:00 пятницы до 08:00 субботы временно будут снижены параметры теплоносителя в ряде домов по улицам Газеты Звезда, Советской, Горького, 25 лет Октября, Монастырской, Петропавловской, Комсомольскому проспекту.



Управляющие компании и ТСЖ были заблаговременно уведомлены о проведении работ. После восстановления параметров теплоносителя специалисты «ПСК» будут готовы при необходимости оказать этим организациям помощь в настройке внутридомовых систем отопления и горячего водоснабжения.



«Специалисты «ПСК» планируют провести эту работу в максимально короткие сроки, — заверил Максим Рябенко, технический директор — главный инженер ООО «ПСК». — «Пермская сетевая компания» завершает комплекс мероприятий по техническому перевооружению сетевого хозяйства краевого центра, запланированный на 2018 год. Он позволит решить главную задачу, стоящую перед энергетиками, — обеспечить надежное и бесперебойное теплоснабжение всех потребителей».