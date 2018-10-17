Новый автобусный маршрут соединит Пермь I с центром краевой столицы

12:44 | 19.10.2018

Губернатор Пермского края Максим Решетников заявил об открытии в декабре этого года нового автобусного маршрута. Он соединит Пермь I, где будет конечная станция пригородных электричек, с центром города. Напомним, ПАО «РЖД» намерено закрыть движение по Горнозаводской ветке на участке от Пермь I до Пермь II.



«При изменении работы Горнозаводской железнодорожной ветки все пригородные электрички продолжат ходить, все пригородные сообщения будут сохранены, просто конечной станцией станет Пермь I. Для тех, кому нужно добираться до Перми II или в центр, будет введен новый автобусный маршрут. Проезд будет бесплатный, нужно будет лишь предъявить железнодорожный билет», — обозначил глава региона.



Для организации транспортного сообщения МКУ «Гортранс» проведет конкурс, одним из главных условий которого станет запуск на маршруте современного, технически оснащенного подвижного состава.



Предполагается, что новый автобусный маршрут будет проложен от Перми I через Комсомольский проспект, ул. Ленина до Перми II, обратно автобусы будут возвращаться по ул. Петропавловской.



Обновления ожидают всю транспортную систему Перми. Проект бюджета предусматривает средства на обновление автобусного и трамвайного парков. В процессе преобразований люди получат гарантированное расписание автобусов и проезд по разумным ценам, а подрядчики — деньги за качественные услуги: за то, что автобусы приезжают вовремя и в нормативном состоянии.



При этом у краевых властей есть понимание, что не всегда выручка за билеты может покрывать затраты на услуги перевозчиков. В этом случае предполагается направлять дополнительные средства из соответствующих бюджетов.



Проект бюджета на 2019–2021 годы предусматривает направление почти 2,5 млрд рублей на развитие транспортной инфраструктуры. В том числе предусмотрены средства на реконструкцию трамвайной сети, модернизацию подвижного состава.