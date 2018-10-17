В выходные в Перми похолодает

12:22 | 19.10.2018

Сейчас в столице Прикамья 9 градусов, пасмурно. Сегодня, 19 октября, в Перми днем воздух прогреется до 10°C.



Завтра днем столбик термометра поднимется лишь до 7°C, а в воскресенье, 21 октября, будет всего 3°C днем и -2°C ночью. Такая же погода, по предварительным прогнозам, будет в понедельник.