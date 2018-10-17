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Пермь: новости дня


12:22 | 19.10.2018

В выходные в Перми похолодает

Сейчас в столице Прикамья 9 градусов, пасмурно. Сегодня, 19 октября, в Перми днем воздух прогреется до 10°C.

Завтра днем столбик термометра поднимется лишь до 7°C, а в воскресенье, 21 октября, будет всего 3°C днем и -2°C ночью. Такая же погода, по предварительным прогнозам, будет в понедельник.

© «Вечерние Ведомости»

 


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