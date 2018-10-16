По первому «спрямленному» участку шоссе Космонавтов в Перми начато движение транспорта

19:36 | 18.10.2018

Работы по реконструкции шоссе Космонавтов от р. Мулянка до аэропорта Большое Савино ведутся в соответствии с графиком, сообщает министерство транспорта Пермского края. На сегодня разрешено движение транспорта по первому из участков магистрали, которые подлежат «спрямлению». Речь идет о ближайшем к центру развороте. В ближайшее время автомобили смогут использовать и следующий разворот, работы на нем близятся к завершению.



Ранее губернатор Пермского края Максим Решетников отмечал, что эта дорога является «лицом» региона – именно по ней гости и жители Прикамья едут в Пермь из аэропорта. Эта дорога, по словам главы региона, должна позволять доехать до аэровокзала быстро и безопасно.



Напомним, согласно проекту реконструкции шоссе Космонавтов, для обеспечения безопасности дорожного на магистрали «спрямляются» 4 разворота. Предполагается, что расчетная скорость движения транспорта на шоссе увеличится до 80 км/ч (сейчас 60). Полностью работы планируется завершить к августу 2019 года.



Как поясняют в профильном ведомстве, реконструкция разворотных участков потребовала как переноса инженерных коммуникаций по ранее утвержденной проектной документации, так и устройства новых сетей, в частности, освещения, ливневой канализации и газопровода.



Напомним, до 2020 года в Прикамье планируется построить и реконструировать 44,5 км дорог и 878,5 погонного метра мостов. Помимо реконструкции шоссе Космонавтов в 2018 году будут продолжены работы на трассе Березники - Соликамск, обходе Чусового, Восточном обходе г. Перми, обходе п. Куеда, дорогах Полазна - Чусовой и Частые - Бабка.



Всего в 2018 году на реализацию дорожно-хозяйственной деятельности из Дорожного фонда Прикамья будет направлено 13,2 млрд рублей (с учетом поправок, принятых Законодательным собранием Пермского края). Беспрецедентная сумма в 12 млрд рублей была направлена на дорожную инфраструктуру в 2017 году. За счет этих средств сокращается недоинвестированность отрасли, сформировавшаяся в предыдущие годы.