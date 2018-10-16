Парламентарии поддержали выплату субсидий обманутым дольщикам Кизела

17:41 | 18.10.2018

Депутатами ЗС Пермского края принят в первом чтении проект закона, предусматривающий выделение бюджетных средств на выплату субсидий обманутым дольщикам — участникам программы местного развития и обеспечения занятости для шахтерских городов и поселков в г. Кизел.



В 2012 году в г. Кизел гражданам предоставлялись социальные выплаты для приобретения и строительства жилья по договорам участия в долевом строительстве по решению администрации Кизеловского муниципального района. Однако застройщики — ООО «БиС Монтаж» и ООО «Технострой» — не исполнили обязательства по строительству объектов и предоставлению жилых помещений гражданам в г. Кизел. Представленным законопроектом предполагается выделение субсидий пострадавшим гражданам, в отношении которых застройщики не выполнили обязательства. Количество граждан, которые могут претендовать на выплату жилищных субсидий, составляет 277 человек. Общая сумма, которая потребуется из бюджета Пермского края на предоставление жилищных субсидий, — 105 078,2 тыс. руб.



«Проблема обманутых дольщиков, которая сегодня часто обсуждается, — это проблема государственного уровня, — отметил ранее спикер прикамского парламента Валерий Сухих. — Совместными усилиями законодательная и исполнительная власть подставляет плечо тем жителям края, чье право на приобретение собственного жилья было нарушено. И решать эту проблему, конечно, нужно, прежде всего на законодательном уровне с реализацией всех возможных мер государственной поддержки».