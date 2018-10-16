Пермские кадеты стали серебряными призерами III Спартакиады кадетских корпусов ПФО «Кадет Приволжья»

17:19 | 18.10.2018

20 старшеклассников Пермского кадетского корпуса ПФО им. Героя России Федора Кузьмина вернулись за парты после небольшой служебной командировки. Ребята в минувшие выходные защищали честь Пермского края на III Спартакиаде кадетских корпусов ПФО «Кадет Приволжья», которая была организована на базе Нижегородского кадетского корпуса Приволжского федерального округа имени генерала армии В.Ф. Маргелова (п. Истомино).



Пермские кадеты — победители прошлогодней, II Спартакиады в этом году также показали отличные результаты. Пермяки признаны лучшими в строевой подготовке, в соревнованиях по плаванию, в стрельбе и при прохождении полосы препятствий. В личном первенстве в подтягивании 1-е место занял кадет из Усть-Качки Никита Кулаков, в прохождении полосы препятствий лучший результат у нашего Ростислава Жукова, а в стрельбе равных не было пермяку Сергею Мальцеву.



Отметим, что во всех дисциплинах команда Пермского кадетского корпуса занимала только призовые места. Однако главным испытанием традиционно считается марш-бросок. Здесь пермяки показали второй результат.



В итоге лучшим кадетским корпусом округа признан Нижегородский кадетский корпус ПФО имени генерала армии В.Ф. Маргелова. Второе место уверенно заняли воспитанники Пермского кадетского корпуса ПФО имени Героя России Ф. Кузьмина, третье место — у команды Удмуртского кадетского корпуса ПФО имени Героя Советского Союза В.Г. Старикова.



Впереди у приволжского кадетского братства новая встреча — все кадетские корпуса ПФО в феврале 2019 года приедут в Пермь для участия в XVII Международном слете юных патриотов «Равнение на Победу!».