В следующий четверг глава Перми примет горожан в Ленинском районе

14:29 | 18.10.2018

Встреча состоится в четверг, 25 октября, в школе №32 им. Г.А. Сборщикова (улица Советская, 102а) в 18:00. Глава города Дмитрий Самойлов лично примет обращения пермяков, даст поручения своей команде по решению вопросов, которые поступят на встрече.



На встрече будут присутствовать заместители главы администрации города, руководители функциональных органов, приглашены депутаты Законодательного собрания Пермского края и Пермской городской Думы, руководители предприятий и ведомств.