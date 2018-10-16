За три года в Прикамье благоустроят более 1500 общественных пространств

13:14 | 18.10.2018

Глава Пермского края Максим Решетников озвучил планы по реализации президентской программы «Комфортная городская среда» в регионе в ближайшие три года.



«Жители позитивно относятся к проекту — в этом году в нем участвует в 2,5 раза больше муниципальных образований. Предусмотрели в краевом бюджете почти 1 млрд на три года. Вместе с федеральными средствами приведем в порядок не менее 1,2 тысячи дворов, 300 общественных территорий и 9 парков», — подчеркнул Максим Решетников. Таким образом, за три года предполагается благоустроить более 1,5 тысячи общественных пространств.



Губернатор напомнил, что за 2017–2018 годы в крае удалось благоустроить более 960 дворов, 180 общественных территорий и 11 парков, и именно эти изменения жители видят в первую очередь. В связи с этим с текущего года в регионе изменили принципы отбора объектов для участия в проекте по благоустройству дворовых территорий. В приоритет поставлено не количество самих дворов, а число жителей в близлежащих домах. То есть улучшения в результате благоустройства должны почувствовать как можно больше жителей.



Жители региона активно подключились к благоустройству. При использовании механизмов инициативного бюджетирования и территориального общественного самоуправления жители региона решают локальные задачи. Большинство проектов направлены на создание детских и спортивных площадок, благоустройство парков, скверов. По результатам конкурса победителями признаны 102 проекта, объем финансирования из бюджета Пермского края составит 96,5 млн рублей. Реализация этих проектов ведется в этом году.



Напомним, программа по благоустройству городов и поселений в Пермском крае стартовала в феврале 2017 года и рассчитана на пять лет.