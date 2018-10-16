Максим Решетников: «Каждый рубль должен идти на повышение качества жизни граждан»

12:57 | 18.10.2018

Губернатор Пермского края Максим Решетников во время представления основных параметров бюджета депутатам Законодательного собрания отдельно остановился на вопросе развития территорий региона.



Глава региона отметил, что с 2016 года в крае в 1,5 раза увеличен объем поддержки муниципальных образований. Дополнительные средства направляются на ремонты и строительство садиков, школ, на приведение дорог в нормативное состояние, расселение аварийного жилья.



Губернатор подчеркнул, что крайне важно, чтобы эти средства расходовались эффективно. «Практика показала: многие муниципалитеты, где сложилась управленческая модель «район — поселение», не могут качественно реализовать большинство социальных программ — не хватает ни компетенций, ни ресурсов. Поэтому дальнейшая наша политика — это концентрация и консолидация муниципального управления. Есть один глава, который отвечает за все перед жителями, и его работа не должна зависеть от чиновников поселенческого уровня», — обозначил позицию краевых властей губернатор.



Сейчас в Прикамье на законодательном уровне созданы условия для консолидации территорий: предусмотрены финансовые гарантии для преобразованных муниципальных образований. Введена дополнительная поддержка по принципу «рубль на рубль» — на каждый рубль, сэкономленный на муниципальном управлении, направляется еще рубль из краевого бюджета.



По словам Максима Решетникова, консолидация муниципальных образований решает проблему избыточного управленческого аппарата не только в районных администрациях, но и в бюджетных учреждениях. «Когда существуют дома культуры в качестве отдельных бюджетных учреждений, где работают по 3–4 человека на неполную ставку, мы понимаем, что финансируем не культуру, а менеджеров», — привел пример глава региона и добавил, что в работе с муниципалитетами важно добиться, чтобы каждый рубль шел в дело, на получение жителями края качественной государственной услуги.



Напомним, что сегодня, 18 октября, губернатор Пермского края Максим Решетников выступает в Законодательном собрании с традиционным докладом об основных параметрах бюджета региона на трехлетний период.