Краевые власти направят на финансирование образования в Прикамье 106,6 млрд рублей в ближайшие три года

11:51 | 18.10.2018

Сегодня, 18 октября, губернатор Максим Решетников представил депутатам Законодательного собрания Пермского края проект регионального бюджета на 2019–2021 годы.



По словам главы региона, выполнение всех социальных обязательств является абсолютным приоритетом краевых властей и в проекте главного финансового документа предусмотрено увеличение финансирования отрасли здравоохранения, образования и культуры.



В частности, совокупный объем финансирования образования за ближайшую финансовую трехлетку составит 106,6 млрд рублей. Ожидается, что новые школы, построенные за это время в Пермском крае, смогут принять 6,1 тысячи детей, детские сады — 1,5 тысячи детей. Таким образом, в новые учреждения образования смогут пойти еще почти 8 тысяч ребят.



При этом губернатор обозначил, что приоритетом краевых властей является не только строительство новых, но и оснащение действующих объектов образования, а также повышение качества образовательных услуг в регионе.



«В современном мире вопросы социализации, воспитания, оздоровления в школах так же важны, как и знания, которые дети получают, — отметил Максим Решетников. — Сегодня в школах заработали сразу несколько программ, которые мотивируют педагогический состав привлекать детей к спортивным занятиям и участию в соревнованиях. Эти проекты делают школьную инфраструктуру доступной для всех желающих заниматься спортом, причем для всех возрастов. Поэтому увеличиваем финансирование на ремонты и оснащение спортзалов, на строительство межшкольных стадионов. Кстати, в этом году сложно было добиться освоения средств по строительству спортплощадок и стадионов, потому что не все главы поняли, что это — один из приоритетов. Поэтому, коллеги, прошу вас за этими вопросами в своих округах наблюдать».



Также глава Прикамья подчеркнул, что одна из важных задач — подключение школ к Всемирной паутине. Планируется, что к 2020 году все они будут иметь доступ к высокоскоростному интернету.