В 2019 году 200 молодых врачей усилят систему здравоохранения в Пермском крае

11:31 | 18.10.2018

Сегодня, 18 октября, губернатор Пермского края Максим Решетников представил основные направления проекта бюджета на 2019–2021 годы депутатам Законодательного собрания.



По словам главы региона, ключевой приоритет главного финансового документа — безусловное выполнение краевым правительством всех социальных обязательств перед пермяками.



Одно из ключевых направлений социальной сферы — здравоохранение. За последние два года здесь произошли серьезные изменения. При этом самым важным фактором, влияющим на качество медицинской помощи в крае, остаются кадры.



«В этом году с помощью программ господдержки и целевой подготовки в отрасль пришло 104 молодых врача, из них более половины трудоустроены в первичное звено. В следующем ждем уже 200 новых специалистов. Но развитие здравоохранения — задача не только губернатора и министра здравоохранения. Жду встречного движения и заинтересованности от специалистов, врачей», — обозначил губернатор Максим Решетников.



С 2016 года было увеличено финансирование здравоохранения в 1,5 раза, за счет этого погашены долги медучреждений. Благодаря оптимизации работы учреждений повысилась производительность труда медицинского персонала. Так, на 16 % увеличилось число пациентов, принятых врачом-терапевтом, и среднее время ожидания у терапевта сократилось с 14 до двух дней. В рамках проекта «Новая поликлиника» по краю модернизировано 128 регистратур и зон ожидания, в следующем году планируется модернизировать еще 15.



Кроме того, в 2019 году планируется увеличить финансирование медицинских стационаров. Из краевого бюджета предполагается направить 18,5 млрд рублей (+11,3 % к уровню 2018 года).



Планируется создать в Пермском крае трехуровневую систему организации онкологической медицинской помощи. Для этого будут открыты 39 первичных онкокабинетов в поликлиниках, 7 межтерриториальных онкоцентров. При необходимости они смогут направлять пациентов в краевой онкодиспансер. В 2019 году на борьбу с онкозаболеваниями планируется выделить больше средств, чем в 2018-м.