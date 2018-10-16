Fitch Ratings изменило прогноз по рейтингу «Уралкалия» до уровня «стабильный»

09:51 | 18.10.2018

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings изменило прогноз по рейтингу ПАО «Уралклий» c «негативного» до уровня «стабильный». Рейтинг «Уралкалия» остается без изменений на уровне BB-.



«Уралкалий» - один из ведущих мировых производителей и экспортеров калия. Производственные активы компании включают пять рудников и семь обогатительных фабрик, расположенных в городах Березники и Соликамск. Оценка Fitch Ratings базируется на анализе финансовых показателей компании и рыночных перспектив.