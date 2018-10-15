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20:10 | 17.10.2018
До 2020 года в Прикамье планируется ликвидировать более 100 тысяч квадратных метров аварийного жилья
Губернатор Максим Решетников подчеркнул, что объемы финансирования переселения на региональном уровне увеличены в этом году в 2 раза. «Если в этом году в краевом бюджете было предусмотрено 477 млн рублей, в следующие 2 года направляем почти по миллиарду. В целом, на ликвидацию аварийного жилья в 2018-2020 годах из консолидированного бюджета Пермского края, без учета проекта бюджета, который сейчас на рассмотрении депутатов, направляем более 4,3 млрд рублей. За этот счет планируем ликвидировать свыше 100 тысяч квадратных метров аварийного жилья», — отметил глава региона.
Всего в регионе аварийными признаны порядка 700 тысяч квадратных метров жилья. Вопрос по расселению и ликвидации ожидающих многоквартирных домов будет решаться совместно с Министерством строительства РФ. Федеральное ведомство планирует значительно расширить программу по расселению аварийного жилья и направить дополнительные средства. При этом важно, отметил губернатор, что работа в крае уже начата, что муниципальные образования уже сейчас подают заявки и процесс расселения идет.
Заместитель министра строительства — начальник управления жилищной политики Фаина Минх доложила, что согласно новой программе перечень механизмов расселения расширен. Так, у граждан появилась возможность получить социальную выплату и приобрести на эти деньги жилое помещение самостоятельно. Данный механизм позволяет сократить сроки переселения граждан, и в результате снижается количество судебных споров по вопросам переселения.
Перечень аварийных домов к расселению формируется на основании заявок, подаваемых муниципальными образованиями. Финансовая поддержка предоставляется по двум направлениям – предотвращение чрезвычайных ситуаций и реализация региональной адресной программы. Так, заявочная кампания на текущий год была проведена в марте 2018 года. В апреле средства в полном объеме доведены до органов местного самоуправления. Из 2 206 млн руб., предусмотренных на реализацию адресной программы по данным заявкам, распределено 1 764 млн руб. Заявки на оставшийся нераспределенный остаток средств краевого бюджета (442 млн руб.) принимаются минстроем до 26 октября текущего года.
«После завершения заявочной кампании будет сформирована окончательная версия региональной адресной программы расселения. По предварительным расчетам, общий объем финансирования мероприятий по ликвидации аварийного жилищного фонда на 2018-2020 годы составит 4338 млн руб.», — отметила Фаина Минх. Эти средства, по информации ведомства, предусматривают расселение 104 тысяч квадратных метров аварийного жилья.
Напомним, первоначально в краевом бюджете на реализацию программы на 2018-2020 годы были предусмотрены средства в размере 1 340 млн руб. В третьем квартале по поручению губернатора Максима Решетникова были подготовлены поправки в закон о бюджете об увеличении краевых средств на ликвидацию аварийного жилищного фонда до 2 446 млн рублей.
© «Вечерние Ведомости»
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