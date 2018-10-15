Пермь: новости дня
19:54 | 17.10.2018
Правительство усиливает защиту интересов покупателей жилья
Напомним, единая информационная система жилищного строительства Наш.дом.рф заработала в России с января текущего года. Цель ресурса - сделать покупку жилья в новостройках более безопасной и прозрачной.
Системой могут воспользоваться граждане, организации, контролирующие органы, органы власти, профессиональные участники жилищного рынка. В ней представлены такие показатели, как анализ потенциала жилищного строительства, оперативный мониторинг активности в стройке, прогноз ввода жилья, мониторинг финансового состояния застройщика, что позволит потенциальному покупателю оценить все риски перед покупкой квартиры.
Для девелоперов на информационной платформе работает личный кабинет. Через него застройщики обязаны размещать проектные декларации, информацию о строящихся объектах и иные документы в соответствии с требованиями закона 214-ФЗ. «Если информация о застройщике на сайте отсутствует, это должно вызвать подозрение у будущего покупателя. Людям нужно понимать, что любая из схем привлечения средств граждан, кроме договора долевого участия, не предусматривает никакой защиты для граждан в случае негативного сценария», - отметил первый заместитель председателя правительства – министр строительства и архитекторы Пермского края Михаил Сюткин.
Одновременно в личном кабинете контролирующие органы проверяют проектные декларации, отслеживают информацию о застройщиках и строящихся объектах.
Напомним, с 1 июля 2018 года вступили в силу поправки в 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве...», нацеленные на усиление защиты прав дольщиков. Так, например, девелоперы смогут возводить жилье по принципу одно разрешение — один счет и один застройщик. На каждое разрешение на строительство требуется открыть отдельный банковский счет. Также с 1 июля 2019 года девелоперы смогут привлекать деньги граждан только с использованием эскроу-счетов в уполномоченных банках.
© «Вечерние Ведомости»
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