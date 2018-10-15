В Пермском крае появится Агентство по туризму и молодежной политике

19:41 | 17.10.2018

В Пермском крае создадут отдельный орган власти, целью которого будет развитие туризма и молодежной политики, заявил сегодня, 17 октября, губернатор Пермского края Максим Решетников на заседании правительства. Агентство по туризму и молодежной политике возглавит заместитель руководителя администрации губернатора – Елена Соснина.



«По сути, этим решением мы формализуем ту работу, которой последний год достаточно успешно занималась Елена Викторовна. Она грамотный управленец, поэтому доверяем ей столь важные для нас направления: и по развитию туризма, и по развитию молодежной политики», – отметил губернатор.



Сейчас полномочия и функционал по развитию туризма реализуется отдельными органами власти в 25 субъектах Российской Федерации.



Соснина Елена Викторовна имеет 2 высших образования – гуманитарное и юридическое, является обладателем степени МБА по направлению «Международный бизнес». Имеет большой опыт в сфере государственного управления в органах власти Пермского края – с 2008 года. Действительный Государственный советник Пермского края 3 класса.