В правительстве Пермского края создано два новых министерства

19:37 | 17.10.2018

Сегодня, 17 октября, на заседании правительства Пермского края губернатор объявил о структурных и кадровых изменениях. В региональном правительстве созданы министерство жилищно-коммунального хозяйства и министерство тарифного регулирования и энергетики.



«У нас новые подходы к реализации программы по капремонтам, появилась новая тема по твердым коммунальным отходам и инвестпрограммы естественных монополистов. Поэтому принято решение о создании министерства тарифного регулирования и энергетики и министерства жилищно-коммунального хозяйства, – обозначил глава региона Максим Решетников. – Антон Вадимович Удальев остается курировать эти направления в должности заместителя председателя краевого правительства».



Новые ведомства создаются взамен региональной службы по тарифам Пермского края и получат как компетенции РСТ, так и новые полномочия. Руководителем министерства тарифного регулирования и энергетики назначен Андрей Кокорев, занимавший пост замруководителя Региональной службы по тарифам. Кандидатура руководителя министерства жилищно-коммунального хозяйства, по словам губернатора, будет объявлена позже.



«За полтора года проведена полная инвентаризация сферы – финансовая, инструментальная. Выстроены стратегические планы, обозначены «узкие» места. Соответственно под новые задачи меняется и управленческая структура. Данное решение позволит максимально сконцентрировать усилия на каждом конкретном направлении. Например, принципиально изменились подходы к газификации, к контролю исполнения обязательств ресурсоснабжающих организаций, к ТКО, к тарифному регулированию и т.д. Также мы зашли вместе с федеральными органами власти в целый ряд крупных проектов модернизации системы ЖКХ», - рассказал Антон Удальев.



Кокорев Андрей Александрович родился в 1977 году в городе Киев. В 1999 году окончил Пермскую государственную сельскохозяйственную академию по специальности «экономика и управление». В 2018 году получил второе высшее образование — специализация магистратуры «теория и практика организационно-технологических и экономических решений в строительстве». Начал трудовую деятельность в Главном управлении финансов и налоговой политики администрации Пермской области. В 2007 году назначен начальником управления технологического присоединения ОАО «МРСК Урала» филиал «Пермэнерго». В 2017 году назначен на должность заместителя руководителя Региональной службы по тарифам в правительстве Пермского края.