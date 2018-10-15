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17:22 | 17.10.2018
Максим Решетников поздравил работников сельского хозяйства с профессиональным праздником
Поддержка агропромышленного комплекса (АПК) является одним из приоритетов в деятельности краевых властей, отметил в своем выступлении губернатор Прикамья Максим Решетников.
«Все успехи невозможны без вашего труда, а в Прикамье любят и умеют трудиться на земле. В этом году собран рекордный урожай зерновых, 10 лет таких объемов в крае не было — по предварительным данным, валовый сбор зерна составит 364 тыс. тонн. Полностью выполнена программа по заготовке кормов, а значит, животноводство будет уверенно развиваться. По прогнозам минсельхоза, объем производства молока превысит планку в 500 тысяч тонн, это очень важный для нас рубеж. Год был для отрасли успешным. Мы и дальше будем поддерживать сельское хозяйство. Мы понимаем, в каких условиях вам приходится развиваться. Будем заниматься и комплексным развитием сельских территорий, поддерживать внедрение современных технологий и наш сельскохозяйственный университет», — обозначил губернатор Пермского края Максим Решетников.
Глава региона поздравил собравшихся с профессиональным праздником и вручил удостоверения о присвоении государственных наград «Почетный работник агропромышленного комплекса России».
Знаком «Почетный работник агропромышленного комплекса России» награждены пять представителей сельхозотрасли региона: оператор машинного доения Туринской молочно-товарной фермы сельскохозяйственного производственного кооператива «Колхоза имени Кирова» Кудымкарского района Лиана Петрова, директор ООО «Агрофирма «Усадьба» Пермского района Галина Толстова, сменный бригадир Левинского комплекса ООО «Агрофирма «Победа» Карагайского района Полина Кынкурогова, председатель «Колхоза имени Чапаева» Кунгурского района Ольга Попова и тракторист Алековской тракторной бригады сельскохозяйственного производственного кооператива «Колхоз имени Кирова» Кудымкарского района Илья Тупицын.
«Сегодня предприятия АПК в крае активно ведут хозяйственную деятельность, а значит, и сельские территории получают импульс для развития, — отмечает руководитель СПК «Колхоз имени Чапаева» Ольга Попова. — Наше предприятие строится, ритмично выплачивается заработная плата. Молодежь интересуется работой, даже очередь есть на два ближайших года на трудоустройство, есть кому передать свой опыт. Год для хозяйства был очень хорошим — мы построили новую товарную ферму, заготовили достаточное количество кормов. Мы активно взаимодействуем с краевым минсельхозом. Регион оказывает нам серьезную поддержку, и мы ее ощущаем».
Отметим, в проекте краевого бюджета на 2019 и последующие годы заложена поддержка предприятий отрасли в размере 6,7 млрд рублей. Поставлена задача увеличить вовлечение в оборот неиспользуемых земель — в 3-летнем бюджетном периоде на эти цели заложено 150 млн руб. Это позволит вовлечь в сельхозоборот еще 25 тысяч гектаров земель и обеспечить кормами увеличивающееся поголовье.
© «Вечерние Ведомости»
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