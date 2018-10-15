В Перми приняты еще четыре дорожных объекта

16:53 | 17.10.2018

В Кировском районе приемочной комиссии сданы 4 дорожных объекта, отремонтированных в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги».



По программе отремонтированы следующие объекты: ул. Налимихинская от ул. Бузулукской до границы с Краснокамским районом, ул. Кудымкарская от ул. Заборной до ул. Копейской, ул. Копейская от ул. Кудымкарской до ул. Бузулукской, ул. Бузулукская от ул. Копейской до ул. Налимихинской.



Заказчиком работ выступила служба благоустройства Кировского района, подрядчиком, с которым был заключен муниципальный контракт, — ООО «Мегалит». Общая стоимость работ составила 22,11 млн руб.



На ул. Налимихинской от ул. Бузулукской до границы с Краснокамским районом, а также на ул. Бузулукской от ул. Копейской до ул. Налимихинской существовало грунтовое покрытие. По условиям контракта подрядчик выполнил работы по устройству основания по существующему грунтовому покрытию, укладке выравнивающего и верхнего слоя асфальтобетона. Таким образом, данные дороги получили асфальтовое дорожное полотно. На обоих ремонтируемых объектах восстановлены и укреплены водоотводные канавы. Кроме того, обустроен тротуар на ул. Налимихинской от ул. Бузулукской до границы с Краснокамским районом, здесь же выполнен водоотвод на проезжей части.



На участках ул. Кудымкарской от ул. Заборной до ул. Копейской, ул. Копейской от ул. Кудымкарской до ул. Бузулукской до ремонта было асфальтобетонное покрытие в ненормативном состоянии. Подрядчик разобрал существующее покрытие, выполнил работы по устройству дополнительного слоя основания, уложил выравнивающий и верхний слой нового асфальтобетона. На ул. Копейской от ул. Кудымкарской до ул. Бузулукской отремонтированы 2 трубы.



На всех объектах укреплены обочины и обустроены 20 съездов, а также нанесена дорожная разметка.



Подрядчику пришлось исправлять недочеты в своей работе на ул. Налимихинской, обнаруженные в ходе совместной предварительной проверки, проведенной районной администрацией и общественными инспекторами Общественной палаты: волнистость покрытия, неравномерность асфальта, отсутствие оформленных обочин. Подрядчик исправил недочеты за свой счет.



Приемочная комиссия в составе специалистов министерства транспорта, ФКУ Упрдор «Прикамье» и председателя комиссии по общественному контролю Общественной палаты Михаила Борисова проверила все отремонтированные участки, изучила документы на объекты. Вердикт: работы выполнены качественно, акт приемки подписан.