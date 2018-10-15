Максим Решетников: «Качественный прорыв в развитии региона невозможен без тотальной цифровизации»

15:19 | 17.10.2018

На Московском международном форуме инновационного развития — 2018 в Сколково губернатор Пермского края Максим Решетников принял участие в дискуссии «Как территориям интегрироваться в рынки высоких технологий».



В рамках сессии представители крупнейших российских регионов, бизнеса и институтов развития обсудили, чем отличаются регионы — лидеры цифровизации, почему есть отстающие субъекты РФ и что может стать решением ряда систематических проблем регионов. Модератором дискуссии выступил президент Московской школы управления СКОЛКОВО Андрей Шаронов.



По словам Андрея Шаронова, специалисты бизнес-школы «Сколково» опубликовали индекс «Цифровая Россия», отражающий успешность цифровых инициатив на региональном уровне. Индекс основан на событиях, которые имеют отношение к цифровизации регионов, отраженных в открытых источниках. Индекс состоит из различных показателей, оценивалась в том числе публичность этих процессов. «Сегодня мы поговорим о регионах, которые стремятся к тому, чтобы стать успешными в цифровом отношении, о том, что им нужно сделать, чтобы добиться этого», — сказал Андрей Шаронов.



Максим Решетников представил опыт Пермского края по устранению цифрового неравенства, внедрению умных технологий и обозначил, что «качественный прорыв в развитии региона невозможен без тотальной цифровизации». Сейчас в Пермском крае региональные власти выбрали три основных цифровых «прорывных» направления. Это информатизация учреждений здравоохранения, переход на централизованную «облачную» бухгалтерию бюджетных учреждений и проект «Умный город».



Уже сейчас, по словам Максима Решетникова, видны результаты информатизации процессов в учреждениях здравоохранения. После внедрения электронной карты, обособления кабинетов доврачебной помощи и организации кабинетов неотложной помощи производительность труда в поликлиниках выросла на 20–30 %, есть резервы для ее дальнейшего увеличения. «В ходе информатизации учреждений здравоохранения мы поняли, что нужно идти по пути тотальной цифровизации отрасли, нельзя ограничиваться только пилотными проектами. В этом году мы планируем закончить подключение к ШПД всех амбулаторий и стационаров, поликлиник и половины ФАПов. И это позволит полностью изменить организацию процессов в здравоохранении в интересах пациентов. Учитывая, что именно государство является, говоря цифровым языком, провайдером медицинских услуг, отвечая за работу конкретных медучреждений, то мы и должны полностью цифровизовать здравоохранение», — обозначил губернатор Пермского края Максим Решетников.



Второе важное направление цифровизации в Пермском крае — создание централизованных «облачных» бухгалтерий бюджетных учреждений, оно позволит обеспечить полную прозрачность процессов в отраслях и отдельных учреждениях. В последующем это создаст базу для передачи бухгалтерий бюджетных учреждений на аутсорсинг, что позволит экономить бюджетные средства.



Говоря о реализации проекта «Умный город», глава Прикамья отметил, что регион должен четко понимать конечного потребителя сервисов, чтобы не происходило ограниченного распространения сервисов проекта в масштабах квартала или улицы. «Проекты и сервисы «Умного города» для нас очень важны, другой вопрос, что пока в силу затратности мы не можем реализовать их все. Нужно четко понимать, что и для кого мы делаем, тогда будет успех», — резюмировал Максим Решетников.



В дискуссии приняли участие руководители органов государственной власти и бизнес-структур, в частности губернатор Новгородской области Андрей Никитин, губернатор Томской области Сергей Жвачкин, глава администрации Тамбовской области Александр Никитин, генеральный директор «ВЭБ Инновации» Олег Теплов.