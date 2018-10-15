Представителям активной пермской молодежи вручат 20 премий по 20 тысяч рублей

15:11 | 17.10.2018

Как сообщили в департаменте культуры и молодежной политики администрации Перми, подать заявки на получение премии «20х20» можно до 1 ноября включительно.



На присуждение ежегодной молодежной премии «Пермь 20х20» могут претендовать граждане Российской Федерации в возрасте от 14 до 30 лет, проживающие на территории Перми и внесшие вклад в развитие общественной жизни города в сфере молодежной политики.



Ежегодно в торжественной обстановке вручается 20 молодежных премий по 20 тысяч рублей.



Для участия в конкурсном отборе необходимо представить в департамент культуры и молодежной политики ряд документов. Это представление от выдвигающей организации на каждого кандидата (команду), заявленного на соискание премии, мотивирующее выдвижение; заявление; анкету; согласие на обработку персональных данных.



Пакет документов на бумажном и электронном носителе принимается в департаменте культуры и молодежной политики администрации Перми по адресу: улица Ленина, 27, кабинет № 13, в будние дни с 09:00 до 18:00 (перерыв 13:00–14:00). Отбор будет осуществлять комиссия по присуждению ежегодной молодежной премии.



Более подробную информацию о конкурсе можно получить в департаменте культуры и молодежной политики по телефону 210-19-37, форма анкеты и заявления размещены на страничке отдела по молодежной политике Перми (vk.com/club137916320) в разделе «Документы».