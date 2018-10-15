Дистанционный мониторинг охватит около 6 млн гектаров лесов Прикамья

13:17 | 17.10.2018

Состоялось совещание регионального минприроды с представителями лесничеств, правоохранительных органов и органов местного самоуправления по вопросу межведомственного взаимодействия по предупреждению, выявлению и устранению нарушений лесного законодательства.



Положительная динамика снижения нарушений лесного законодательства доказывает эффективность проведения подобных совещаний. В 2017 году объем незаконной рубки составил 77,1 тыс. куб. м, наблюдалось увеличение числа и объемов незаконных рубок по сравнению с тремя предыдущими годами. В текущем году объем незаконной рубки сократился почти втрое: по данным на 15 октября, он составил 25,8 тыс. куб. м.



Ранее губернатор Пермского края Максим Решетников отмечал, что в борьбе с правонарушениями в лесной промышленности в регионе делается ставка на современные технологии. Пилотный проект по оперативному мониторингу лесов был реализован в Добрянском районе. Умные технологии позволяют существенно сократить сроки выявления незаконных рубок.



Как пояснил министр природных ресурсов Пермского края Дмитрий Килейко, использование новых технологий доказало свою эффективность, поэтому принято решение расширить площадь дистанционного мониторинга. «На сегодня достигнута договоренность с Рослесхозом о включении 11 лесничеств Пермского края в дистанционный мониторинг на 2019 год, тем самым площадь охвата всеми видами мониторинга увеличится на 1,8 млн гектаров. Таким образом, почти 6 гектаров лесов Прикамья будут «отслеживаться» с помощью новых технологий», — отметил Дмитрий Килейко.



В рамках совещания обсудили проблемные вопросы и положительный опыт в работе ряда лесничеств, наметили конкретные пути реализации и развития сотрудничества с правоохранительными органами в крае. Также были отмечены приоритеты в использовании перспективных методов спутниковых технологий по дистанционному определению незаконных рубок, определения транспортных средств — перевозчиков древесины с применением дорожных камер видеонаблюдения для анализа направления потоков движения лесопродукции и дальнейшей возможности увязки полученных данных с системой ЕГАИС и других направлений.