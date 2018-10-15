Работы по реконструкции шоссе Космонавтов в Перми идут по графику

12:40 | 17.10.2018

Целью выполнения работ по реконструкции существующих разворотных участков шоссе Космонавтов на участке от р. Мулянки до аэропорта Большое Савино является их переустройство. Согласно проекту, на этих участках радиусы кривых и длина переходно-скоростной полосы (ПСП) увеличиваются до нормативных значений. Расчетная скорость при этом составит 80 км/ч (сейчас 60).



Реконструкция разворотных участков потребовала как переноса инженерных коммуникаций по ранее утвержденной проектной документации, так и устройства новых сетей: сетей связи, электроснабжения, освещения, ливневой канализации, газопровода.



В целях обеспечения безопасности дорожного движения, соблюдения существующих ГОСТов и нормативов, улучшения эксплуатационных характеристик разделительной полосы производится замена существующего гранитного борта на повышенный с благоустройством газонной части - устанавливается плитка и поребрик. Демонтированный гранитный борт устанавливается на других участках производства работ.



На объекте производится замена изношенного барьерного ограждения. На изношенных участках производится укладка нового асфальтобетонного покрытия, ведется дополнительная посадка саженцев деревьев, устанавливается архитектурная подсветка пешеходных переходов.



Выполнение работ по реконструкции объекта выполняет пермская компания «Асфальтобетонный завод №1». Объект крайне важный как для жителей города, так и для гостей. Дорога ведет в аэропорт и из аэропорта в город. Предыдущий подрядчик обанкротился, объект не прошел госприемку. В его прежнем состоянии был небезопасен для проезда на транспорте. Нынешние работы предполагают сделать проезд безопасным и комфортным.