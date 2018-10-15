К концу года все медучреждения Пермского края будут обеспечены высокоскоростным интернетом

12:15 | 17.10.2018

До конца 2018 года в рамках федерального проекта по обеспечению услугами связи медучреждений все больницы, поликлиники, стационары и сельско-врачебные амбулатории Пермского края получат доступ в интернет. Высокоскоростной интернет позволит персоналу использовать системы электронного документооборота, а также возможности телемедицины, что в конечном итоге повысит качество оказания медицинских услуг.



Ранее губернатор Пермского края Максим Решетников обозначал важность повышения качества оказания медицинских услуг, в том числе за счет использования новых технологий. По словам главы региона, интернет позволяет не только получать онлайн-консультации узких специалистов, но и быстрее проводить некоторые виды исследований, от которых зависит лечение пациентов. Кроме того, система электронного документооборота позволяет минимизировать объем бумажной работы и дать врачу возможность больше внимания уделять пациентам.



По данным министерства информационного развития и связи Пермского края, до конца текущего года доступ в интернет появится у всех 844 больниц, поликлиник, стационаров и сельско-врачебных амбулаторий края. Напомним, до 2017 году к интернету в Прикамье было подключено более 500 объектов здравоохранения, в 2017 году были подключены еще 238 объектов, а в этом году планируется подключить еще порядка 80 лечебно-профилактических учреждений. Помимо этого, предполагается, что в 2020 году интернет появится во всех фельдшерско-акушерских пунктах региона.



Большинство лечебных учреждений будут подключаться по волоконно-оптическим линиям связи со скоростью не менее 10 мегабит в сек. В 20 отдаленных и труднодоступных поселениях связисты будут использовать спутниковую технологию для организации доступа в интернет.



Подрядчиком по реализации федерального проекта в Прикамье выступает ПАО «Ростелеком». По словам директора Пермского филиала Романа Сандалова, национальный проект, направленный на цифровизацию медицинских учреждений, в первую очередь поможет специалистам сельских больниц включиться в единую цифровую экосистему профессиональных врачей, перейти на автоматизированный медицинский документооборот, обеспечить обратную связь с населением в цифровом формате.



Напомним, поручение о подключении в течение 2017–2018 годов всех российских больниц и поликлиник к скоростному интернету было дано президентом РФ Владимиром Путиным. ПАО «Ростелеком» и Министерство связи и массовых коммуникаций РФ подписали ряд госконтрактов на подключение к интернету больниц, поликлиник, стационаров и сельско-врачебных амбулаторий. По предварительным данным, для исполнения поручения президента РФ до конца 2018 года предстоит обеспечить высокоскоростным доступом в интернет около 6 тыс. медицинских организаций по всей стране.