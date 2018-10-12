Пермский край присоединился к федеральной акции по безопасности в интернете

18:39 | 16.10.2018

Целый месяц, с 15 октября по 15 ноября, в школах России будет проходить Единый урок по безопасности в интернете. Детям расскажут, как безопасно пользоваться Всемирной паутиной, как находить нужную и полезную информацию.



«Современные дети с каждым годом ведут все более самостоятельную жизнь в Сети без контроля родителей: малыши играют на планшете, ребятишки постарше рано регистрируются в социальных сетях, общаются с друзьями в мессенджерах, смотрят фильмы, — отметила министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина. — Мероприятия Единого урока направлены на то, чтобы обезопасить детский «серфинг» и предложить ребятам интересные альтернативные варианты пользования интернетом. Мы всегда получаем обратную связь от детей и родителей. Могу сказать, что Единый урок безопасности в сети Интернет вызывает неизменный интерес у всех участников образовательного процесса».



Единый урок представляет собой целый цикл мероприятий для детей. В образовательных учреждениях проходят тематические уроки, родительские собрания и другие события. Все это нужно не только для повышения уровня кибербезопасности и цифровой грамотности ребят, но и для того, чтобы родители и педагоги обратили внимание на проблемы безопасности и развития детей в информационном пространстве.



В ходе Единого урока участники узнают, как защитить свои персональные данные, совершать безопасные покупки в интернет-магазинах, научатся анализировать правдивость и достоверность информации в сети Интернет и многое другое.



Стоит отметить, что школьники Пермского края принимают участие в мероприятиях Единого урока с 2014 года.