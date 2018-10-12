В Перми проведут встречи с представителями бизнеса, чьи торговые помещения расположены на Компросе

18:34 | 16.10.2018

На прошедшем заседании Градсовета глава Перми Дмитрий Самойлов дал ряд поручений функциональным органам администрации. Одно из основных – выстроить конструктивный диалог с бизнесом, располагающимся на Комсомольском проспекте. Эту работу предстоит организовать первому замглавы администрации Виктору Агееву.



Согласно проекту МКУ «Институт территориального планирования», одну из главных улиц города к 300-летию Перми ждет комплексное преобразование, во многом возвращающее исторический облик проспекта. Концепция предполагает создание комфортных условий для пешеходов на всей протяженности Комсомольского проспекта, а также стимулирование пешеходного трафика.



Для этого предстоит переустроить входные группы, реконструировать лестницы, убрать рекламные конструкции, препятствующие свободному следованию пешеходов. Комплексное благоустройство предполагает также обновление фасадов зданий: поэтапное восстановление исторического облика общественных и жилых зданий на Комсомольском проспекте, приведение фасадов в нормативный вид, обустройство архитектурной подсветки.



Кроме того, владельцам вывесок необходимо привести свои объекты городской информации к стандартным требованиям. В настоящее время сотрудники департамента градостроительства и архитектуры консультируют собственников помещений. По всем вопросам представители бизнеса могут обращаться по телефону отдела дизайна и городской среды 212-76-98.



В настоящее время функциональные органы составляют перечень объектов, устанавливают собственников помещений.