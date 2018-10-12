«Дорожная карта» по улучшению инвестиционного климата в Прикамье включила в себя 161 мероприятие

18:29 | 16.10.2018

На Совете по предпринимательству и инвестиционному развитию Пермского края представлена «дорожная карта» по улучшению инвестклимата в регионе.



Как отметил глава Прикамья Максим Решетников, 47-е место в Национальном рейтинге инвестклимата в регионах по итогам 2018 года не тот результат, который устраивает краевые власти. «На прошлом заседании Совета давал поручение краевому минэкономразвития в сотрудничестве с коллегами из Агентства стратегических инициатив разработать по этому направлению «дорожную карту» по улучшению инвестиционного климата в Пермском крае, — напомнил губернатор. — Основная цель ее реализации — создание комфортных и прозрачных условий для ведения бизнеса в Пермском крае».



Основные мероприятия, включенные в «дорожную карту», представил министр экономического развития и инвестиций Максим Колесников. План предусматривает реализацию 161 мероприятия, которые повлияют на 4 фактора: регуляторную среду, институты для бизнеса, инфраструктуру и ресурсы, а также на поддержку малого предпринимательства. «В «дорожной карте» были учтены мнения экспертов, практика других регионов, предложения уполномоченного по делам предпринимателей и предложения, озвученные на рабочих группах при Совете по предпринимательству», — отметил министр.



62 % мероприятий — это мероприятия в рамках целевых моделей. Мероприятия включают в себя основные работы по сокращению административных процессов, подготовку кадров. Эти меры позволят, в частности, сократить время на подключение к инженерным сетям.



Сейчас региональное минэкономразвития держит «в фокусе» показатели, которые необходимо улучшить по итогам текущего года. По предварительным результатам, время на исполнение некоторых процедур в органах госвласти уже сократилось. Так, время постановки на кадастровый учет в регионе сократилось с 40 до 36 дней, увеличилась доля налоговых льгот, субсидий и прочего финансирования проектов от налоговых доходов региона — с 12 до 17 %.



Руководитель представительства «Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов» в УрФО Даниил Мазуровский дал положительную оценку составленной «дорожной карте» по улучшению инвестклимата. При этом представитель АСИ подчеркнул, что мероприятия важно максимально конкретизировать, чтобы у всех сторон было понимание конечного результата: что будет считаться достижением цели.



По итогам рассмотрения вопроса губернатор Прикамья дал поручение министерству экономического развития и инвестиций максимально подробно описать цели по каждому из показателей и указать ответственных по каждому из блоков.