На комитете по госполитике обсудили проект бюджета Прикамья, объединение территорий и вопросы инвестпривлекательности муниципалитетов

18:17 | 16.10.2018

В Законодательном собрании Пермского края состоялось заседание комитета по государственной политике и местному самоуправлению под председательством Александра Бойченко. Депутаты рассмотрели 25 вопросов повестки дня, в том числе проект закона о бюджете Пермского края на 2019–2021 гг., заслушали информацию членов краевого правительства о выполнении пунктов постановлений Законодательного собрания «О состоянии местного самоуправления и развитии муниципальных образований в Пермском крае», утвердили изменения в Перечень объектов автодорожного строительства.



В проекте бюджета на ближайшую трехлетку предусмотрена финансовая поддержка муниципальных образований региона. По сравнению с 2016 годом объем финансирования увеличен почти в 1,5 раза, и в 2019 году он составит 18,5 млрд рублей.



По мнению председателя комитета Александра Бойченко, важно, что половина средств поддержки муниципалитетов, а именно 9 млрд рублей, будет направлена на субсидирование муниципальных проектов. «Это значит, что жители получат новые и отремонтированные дороги, социальные объекты, продолжится программа по расселению граждан из аварийного жилья», — отметил он.



Финансирование по стимулирующим мероприятиям сохраняется, чтобы бюджетная политика в муниципалитетах была сбалансированной. Муниципальные образования, достигшие роста налоговых доходов, могут рассчитывать на выделение из краевого бюджета стимулирующих дотаций. В 2019 году их объем составит 404 млн рублей. Также 200 млн рублей предполагается направить на стимулирование объединения территорий с целью повышения эффективности управления муниципальными ресурсами.



О том, что сделано за последнее время в части стимулирования процесса объединения муниципалитетов Прикамья, на комитете доложил первый заместитель председателя краевого правительства Роман Кокшаров. На сегодняшний день в регионе объединились восемь территорий, еще 12 муниципальных образований изъявили желание укрупняться, в основном те, где есть городские поселения. «Мы приняли ряд мер, чтобы у муниципалитетов была мотивация объединяться — это, например, компенсация выпадающих доходов по НДФЛ. В сентябре утвержден закон сразу в двух чтениях о том, что на один рубль сэкономленных средств на содержание аппаратов муниципальных служащих объединившиеся территории смогут получить один рубль из краевого бюджета. Кроме того, для укрупнившихся муниципалитетов в два раза увеличены средства на ремонт дорог», — сказал Роман Кокшаров.



Также комитетом одобрен для рассмотрения в первом чтении проект закона, предусматривающий выделение бюджетных средств на выплату субсидий обманутым дольщикам в г. Кизеле. Законопроектом предполагается выделение субсидий пострадавшим гражданам, в отношении которых застройщики не выполнили обязательства по строительству многоквартирных домов в рамках реализации постановления Правительства РФ от 2005 года об обеспечении занятости для шахтерских городов и поселков. Общая сумма денежных средств для выплаты субсидий составит 105 млн рублей.



Парламентарии заслушали доклад руководителя Агентства инвестиционного развития Пермского края Павла Носкова о том, как ведомство работает вместе с муниципалитетами по привлечению инвестиций в территории. Активизирована работа в 13 муниципальных образованиях, в данный момент на сопровождении агентства находятся более 30 проектов. «Мы совершаем выезды в муниципальные образования, общаемся с представителями крупных предприятий, малого и среднего бизнеса, выявляем, какие есть инвестиционные проекты и какие есть препятствия на пути их реализации, чтобы их разрешать», — отметил Павел Носков.



На сегодняшний день представители агентства уже совершили семь выездов — в Нытву, Чайковский, Добрянку, Соликамск, Чусовой, Лысьву и Краснокамск. Благодаря принятому закону об инвестиционной политике в Пермском крае региональное правительство внесло изменения в порядок отбора проектов, претендующих на статус приоритетного инвестиционного проекта, снижена планка — с 350 до 100 млн рублей. На днях первый проект с объемом инвестиций более 100 млн рублей получил такой статус — это создание производственной площадки по выпуску лущеного шпона в Нытве компании «Латофлекс Плюс». В проработке Агентства инвестиционного развития Пермского края еще пять инвестиционных проектов, которым может быть дан такой статус и оказаны меры господдержки.