Пермская гимназия № 2 активизирует участие в международных программах Японского фонда

17:58 | 16.10.2018

18–19 октября в рамках сотрудничества по развитию преподавания японского языка гимназию № 2 посетит специалист Японского фонда Москвы госпожа Куроива Сатико.



Цель визита — знакомство с организацией преподавания японского языка, а также участие гимназии в программах Японского фонда. Это независимая организация под управлением Министерства иностранных дел Японии по продвижению обучения японскому языку и культурного обмена за рубежом, в рамках которой учащиеся и преподаватели разных стран имеют возможность бесплатно посетить Японию с целью обучения и знакомства с культурой этой страны. Во время визита госпожа Куроива проведет мастер-классы для преподавателей японского языка гимназии.



Для гостьи будет организована экскурсия по гимназии на японском языке, выступления творческих коллективов гимназии с японскими песнями, танцем «Ёсакой», общение с гимназистами, изучающими японский язык, и преподавателями в рамках мероприятия «Восточный мост».



Напомним, гимназия № 2 является одним из десяти российских пунктов, имеющих лицензию на прием международного экзамена по японскому языку JLPT. Гимназисты ежегодно посещают Японию в рамках различных программ, общее количество изучающих японский язык — 365 человек.