Пермь: новости дня
15:32 | 16.10.2018
Пермяков приглашают на общегородскую ярмарку вакансий «Поиск работы – поиск возможностей»
Ярмарка вакансий «Поиск работы – поиск возможностей» состоится 25 октября с 12:00 до 16:00 во Дворце молодежи (улица Петропавловская, 185).
Организатор – Центр занятости населения Перми – планирует познакомить пермяков с вакансиями предприятий и организаций города, провести консультации по вопросам трудоустройства, профессионального обучения или дополнительного профессионального образования.
К услугам посетителей будет предоставлен информационный киоск для самостоятельного получения информации о положении на рынке труда Перми и Пермского края, сведений о вакансиях, имеющихся в базе данных службы занятости.
Городской центр занятости приглашает работодателей к участию. Заявку можно подать в отделы центра занятости до 22 октября (контакты здесь: cznperm.ru/contacts).
Вход на ярмарку для соискателей и участие работодателей бесплатное.
- Участие предприятий и организаций поможет подобрать нужного кандидата, отвечающего всем необходимым требованиям, а посетителям ярмарка даст возможность пройти собеседование с несколькими работодателями в один день в одном месте, - отмечают в Центре занятости населения Перми.
Ежегодно в ярмарке вакансий «Поиск работы – поиск возможностей» принимают участие 40-50 предприятий города, более тысячи посетителей всех возрастов.
Так, в ярмарке, которая состоялась 31 октября 2017 года, приняли участие 45 организаций и предприятий здравоохранения, торговли, строительства, бытового обслуживания и других сфер, которые предложили соискателям более 300 вакантных мест. Наибольший интерес у посетителей вызвало общение с работодателями.
Большое количество вакансий на ярмарке представили ООО «ГСИ-Пермнефтегазстрой», ООО «ГСИ-Трест №7», ПАО «Мотовилихинские заводы», Городская поликлиника №7, Городская клиническая больница №2 им. Ф.Х. Граля, АО «Галополимер-Пермь».
Многие участники отметили отличную организацию и необходимость продолжить традицию проведения таких мероприятий в будущем. Более 1200 человек посетили ярмарку вакансий, 419 посетителей ярмарки получили от работодателей приглашение на собеседование.
Также 17 октября c 15:30 до 16:00 в Мотовилихинском отделе центра занятости (улица 1905 года, 1) пройдет ярмарка, на которой работодатель МУП «Пермгорэлектротранс» представит вакансии кондуктора трамвая и троллейбуса и водителя автобуса. А 18 октября с 10:30 до 12:30 в Кировском отделе (улица Байкальская, 3/2) ярмарка состоится для работодателей ФКП «Пермский пороховой завод», АО «Галополимер Пермь», ООО Агентство «Луком-А-Пермь» и АО «Тандер», заявленные вакансии – охранник, водитель, продавец, кассир, товаровед, кондитер, старший продавец, директор. На обе ярмарки приглашаются все желающие.
© «Вечерние Ведомости»
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