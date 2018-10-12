Завтра в Перми откроется выставка «Маяковский – Родченко: Реклама – Конструктор»

15:09 | 16.10.2018

17 октября в 18:00 в Центральном выставочном зале (Комсомольский проспект, 10) состоится открытие выставки «Маяковский – Родченко: Реклама – Конструктор».



Поэт, драматург, художник, человек с огромным сердцем и такими же требованиями к миру, Владимир Маяковский был еще и талантливым копирайтером. В паре с «арт-директором» Александром Родченко поэт создал целую армаду рекламных плакатов, которые стали классикой рекламы.



Еще в годы работы в «Окнах РОСТА» Владимир Маяковский писал тексты для политических плакатов, работая с дизайнером, фотографом и художником Александром Родченко. Содружество Владимира Маяковского и Александра Родченко в 1923-1925 годах – одно из самых известных в отечественном искусстве – привело к появлению знаменитой марки «Реклам-конструктор: Маяковский – Родченко». За несколько лет тандем создал большое количество образцов полиграфического искусства, вошедших в историю дизайна. Все помнят: «Тот не гражданин СССР, кто Добролёта не акционер» и другие. За десятилетие они определили лицо советской рекламы, выполняли заказы крупных торговых предприятий – создавали вывески и журнальные рисунки, рекламу для витрин и плакаты.



Будучи мастером советского фотоискусства, Родченко первым применил в рекламе фотографию. Например, плакат «Ленгиз» с Лилей Брик. Его работы можно считать началом «документальной» рекламы, образы которой стали отражением потребностей своих современников.



Маяковский считался королем эпатажа не только в слоганах. Экспрессивное, сатиричное, злободневное творчество поэта было неразделимо с образом жизни, который он вел. Его эксцентричность проявлялась во всем: в творчестве, в любви, в жизни, во внешнем виде. Маяковский не признавал посредственности в одежде, одевался в основном за границей. Он был одним из немногих представителей советского искусства, сумевших произвести впечатление на Ив Сен-Лорана. Портрет поэта висел в доме знаменитого кутюрье, хоть они и не были знакомы. Разноцветные галстуки, желтые бадлоны, лаковые ботинки и костюм «советского денди», которые во многом определили стиль 1920-х годов и сегодняшних хипстеров.



Творческое объединение «Левый фронт искусств», лидером которого был Владимир Маяковский, утверждало идею «целесообразного конструирования» не только в производстве вещей, но и в повседневной жизни. Особое значение придавалось конструированию будничной одежды и созданию принципиально новых рисунков для тканей: из простых геометрических форм с использованием двух-трех цветов они создавали разнообразные орнаментальные композиции. За год работы на Первой ситценабивной фабрике художницы по текстилю Варвара Степанова и Любовь Попова создали более ста рисунков тканей, многие из которых пошли в производство.



На выставке будут представлены предметы из коллекции Государственного музея Владимира Маяковского: рекламные плакаты, упаковки кондитерских изделий, книжная графика, плакат, промышленная графика, фотографии, а также образцы тканей с рисунками 1920-х годов и реконструкции спортивных костюмов.



В программе выставки «Маяковский – Родченко: Реклама – Конструктор»: экскурсии, чтение стихов и мини-спектакли, мастер-классы по дизайну, созданию плакатов, копирайтингу, батлы, лектории по истории рекламы и моды «Маяковский в моде», показы коллекций дизайнеров.



Экспонироваться выставка будет до 3 декабря.