Главной темой октябрьской пленарки парламента Пермского края станет бюджет

13:22 | 16.10.2018

В четверг, 18 октября, состоится очередное пленарное заседание краевого парламента. Ключевым вопросом станет первое чтение по проекту бюджета региона на 2019 год и новый плановый период. Традиционно в своем послании депутатам документ представит губернатор Максим Решетников.

«Губернатор не только озвучит основные принципы формирования краевой казны, но и даст оценку текущей ситуации, остановится на главных проблемах и первоочередных задачах, - прокомментировал предстоящее заседание председатель Законодательного собрания Валерий Сухих. - По сути, закон о бюджете является тем документом, который на языке цифр отражает систему приоритетов социально-экономической политики региона. Депутатам на этапе обсуждения бюджета важно сопоставить заложенные финансовые параметры с ожиданиями, которые формируются у жителей края, у общественности, у бизнес-сообщества».

В своем блоге спикер краевого парламента напомнил, что в основе проекта бюджета Прикамья на 2019-2021 годы - 13 государственных программ: «Наиболее значимые объемы финансирования в 2019 году предусмотрены на развитие образования – 33 млрд руб., транспортной системы – 13,6 млрд руб., здравоохранения – 47 млрд руб. (с учетом бюджета ФОМС), социальной поддержки граждан – 16 млрд руб. Ключевыми направлениями бюджета остаются вопросы социального развития, инновационного роста, а также обеспечения бездефицитности бюджетов муниципалитетов».

На 20% вырастет бюджет развития. Это означает увеличение финансирования на строительство школ, детских садов, поликлиник, объектов культуры.

Валерий Сухих особо подчеркивает: все процедуры рассмотрения проекта краевого бюджета соблюдены.

Во втором чтении депутаты рассмотрят законопроект о дифференцированных ставках транспортного налога. Учитывая социальную значимость вопроса, его проработке уделено серьезное внимание. В частности, при доработке законопроекта одобрена поправка, которая расширяет налоговую льготу для пенсионеров, владеющих автомобилями небольшой мощности. Они будут платить 50% ставки налога.

В числе социальных законопроектов на октябрьской пленарке предстоит рассмотреть инициативу о расширении перечня лиц, которые имеют право на компенсацию взносов на капремонт жилых домов. «Предложено освободить от уплаты взносов на капитальный ремонт инвалидов I и II группы, проживающих совместно с пожилыми гражданами старше 70 лет. По предварительным подсчетам, после принятия законопроекта порядка 1,9 тысячи человек смогут получать новую льготу», - поясняет Валерий Сухих.

Также на рассмотрение депутатского корпуса губернатором внесены поправки в закон об именных стипендиях для аспирантов вузов и научных организаций края. Они предусматривают конкурсную процедуру назначения именных стипендий, одновременно расширяя число получателей.

«Своевременная и актуальная инициатива, - отмечает Валерий Сухих. – Наш край нуждается в сильных специалистах в различных отраслях экономики, промышленности и социальной сферы. И мы рассчитываем на то, что эти креативные и амбициозные молодые люди будут работать и развивать Пермский край».