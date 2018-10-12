В Прикамье обсуждается вопрос развития каршеринга

13:08 | 16.10.2018

На Совете по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата в Пермском крае губернатор поддержал идею по развитию каршеринга в регионе.



«Тема каршеринга перспективная. Опыт Москвы показывает, что этот сервис востребован жителями. Каршеринг набирает популярность и «теснит» такси, несмотря на то, что стоимость услуг такси снизилась», — отметил губернатор.



По данным сайта мэра Москвы, в марте этого года количество автомобилей в системе каршеринга достигло 6,5 тысячи. За три месяца на авто краткосрочной аренды было совершено почти 1,5 миллиона поездок. И популярность сервиса продолжает расти. По предварительным данным, в сентябре число автомобилей, доступных в краткосрочную аренду в Москве, превысило 12 тысяч. Городской каршеринг включает 14 операторов.



С просьбой о поддержке развития этого направления услуг выступил председатель общего собрания «Ассоциации перевозчиков Пермского края» Олег Сасунов. По его словам, сейчас уже есть все необходимые проекты, закуплены автомобили, а старт проекта в краевой столице ожидается в четвертом квартале 2018 года.



«Этот вид транспортных услуг активно развивается в других крупных городах России, поэтому мы разработали концепцию и для Пермского края», — отметил перевозчик. По словам бизнесмена, со стороны региональных и муниципальных властей ожидается поддержка по льготным условиям парковки на территории города и рядом с крупными объектами транспортной инфраструктуры, например, аэропортом или железнодорожным вокзалом.



Глава региона Максим Решетников идею поддержал и дал поручение рассмотреть варианты поддержки профильным ведомствам и муниципальным властям.



Каршеринг — кратковременная аренда машин с поминутной тарификацией. Обычно услуга предназначена для коротких поездок по городу. Стоимость аренды зависит от выбранной компании, но в среднем составляет от шести до 10 рублей в минуту. Пользователи могут бесплатно оставлять автомобили на городских платных парковках.