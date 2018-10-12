В Перми полностью открыто движение автомобилей по Уральской

13:03 | 16.10.2018

Как и планировалось, подрядная организация завершила работы по укладке нижнего слоя асфальтового покрытия на нечетной стороне улице Уральской и открыла движение в обоих направлениях.



Подрядная организация ООО «ДСТ-Строй» приступила к капитальному ремонту улицы Уральской на участке от улицы Крупской до улицы Розалии Землячки 1 июля этого года. Здесь был проложен коллектор ливневой канализации, выполнены работы по устройству сети дождевой канализации, сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения. Трамвайное движение здесь открылось 1 сентября.



Во второй половине сентября был уложен нижний слой асфальтового покрытия с четной стороны улицы и запущено движение транспорта в направлении центра города. Как и планировалось, подрядчик в ночь с 15 на 16 октября завершил укладку нижнего слоя асфальта на этом участке, что позволило открыть движение транспорта в направлении из центра города. В настоящее время подрядчик ведет работы по обустройству тротуаров, парковочных карманов, укладке трамвайных плит.



Глава Перми Дмитрий Самойлов, который во время ремонта дороги неоднократно совершал инспекционные выезды на объект и держит ход работ на контроле, поручил вывезти с улицы Уральской грунт и строительные материалы и сделать тротуары во временном исполнении, чтобы жители не испытывали сложностей зимой.



Ремонт этого участка улицы Уральской — это продолжение капитального ремонта Северной дамбы, где в прошлом году были отремонтированы трамвайные пути, проезжая часть, тротуары, а также обустроена дополнительная полоса на улицу Крупскую, что позволило увеличить пропускную способность автомобильной дороги. В следующем году подрядчик продолжит работы по капитальному ремонту улицы Крупской на участке от улицы Уральской до улицы Лебедева.



В связи с открытием движения в обоих направлениях по улице Уральской изменена схема движения общественного транспорта. Как сообщили в департаменте дорог и транспорта администрации Перми, при движении в направлении микрорайона Висим на улицу Уральскую вернутся автобусные маршруты № 18, 32, 34, 36 и 77.



Подробнее с расписанием движения можно будет ознакомиться на map.gortransperm.ru, предварительно выбрав нужную дату, или по телефону справочной службы 250-25-50.