В Березниках установили самую большую в России солонку

12:57 | 16.10.2018

Огромная солонка, установленная в Березниках на Торговой площади, попала в Книгу рекордов России как самая большая. Ее высота – 4,95 метра.



Автор арт-объекта — московский дизайнер Виктория Белорукова. Солонка сделана из металла и поликарбоната, с подсветкой. Внутри — силикагель, имитирующий соль.



«Огромная солонка в центре Торговой площади напоминает об истории Верхнекамья, — поясняют в администрации Березников. — Исторически для Верхнекамья главным товаром и богатством была соль. Сюда за ней приезжали купцы, вокруг соляных промыслов появлялись города и поселки, из которых позже выросли Березники. Кроме того, солонка — очень «семейный» предмет. Она всегда стояла в центре обеденного стола. А Торговая площадь — место пересечения дорог, ведущих в многочисленные торговые центры».



До конца 2018 года в Березниках откроют еще два арт-объекта. В Рябиновом сквере появится «Дерево рода», а на Советской площади установят большой объект «Скворечники».