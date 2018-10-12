Пермь: новости дня
12:34 | 16.10.2018
Ночью на улицы Перми для уборки снега вышло более 160 единиц техники
Ночью с 15 на 16 октября выпали первые серьезные снежные осадки. Для уборки снега с улиц города в ночную смену вышло 163 единицы специализированной дорожной техники. Ручную уборку осуществляли 326 человек.
Заместитель главы администрации Анатолий Дашкевич провел ночной инспекционный выезд по разным районам города. Основной задачей было предотвратить образование скользкости на сложных участках улично-дорожной сети: спусках и подъемах, а также на оживленных перекрестках. В целом обстановка рабочая, подрядчики отработали нормально. На некоторых улицах наблюдалось снижение скорости движения транспорта, во многом это вызвано тем, что многие автомобилисты не сменили шины на зимние и выдерживали дистанцию. Во избежание аварийных ситуаций и затруднений движения на дорогах водителям рекомендуется своевременно сменить шины на своих автомобилях, это обеспечит лучшее сцепление с дорогой и более эффективное торможение. В департаменте дорог и транспорта Перми отметили, что перебоев в работе общественного транспорта в городе не зафиксировано.
На этой неделе синоптики обещают положительную температуру в дневное и ночное время и дождь, с утра возможен переход через ноль градусов. Подрядчикам поручено увеличить количество рабочих, задействованных в ручной уборке в дневное время, для смета снега и листьев с тротуаров.
Подрядчики, которые осуществляют уборку улично-дорожной сети города, оперативно получают сводки погоды. Им поручено обеспечить постоянную готовность сменных экипажей снегоуборочной техники для работы в круглосуточном режиме.
© «Вечерние Ведомости»
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