Теплый сентябрь позволит жителям Перми сэкономить на оплате отопления

12:19 | 16.10.2018

Благоприятные погодные условия помогут жителям погасить долги за услуги теплоснабжения перед отопительным сезоном.



В квитанции за услуги теплоснабжения за сентябрь, которая поступит жителям в октябре, услуга «Отопление» начисляться не будет. Это касается клиентов, рассчитывающихся за теплоресурсы напрямую с Пермским филиалом «Т Плюс» и ООО «Пермская сетевая компания» по платежным документам, выставляемым ОАО «КРЦ-Прикамье», ВЦ «Инкомус» и ПАО «Пермэнергосбыт». Причина в погодном факторе: массовое заполнение системы теплоснабжения жилого фонда началось по рекомендации городских властей с 27 сентября, и в интересах населения энергетики приняли решение не предъявлять к оплате несколько последних дней сентября.



Как отмечают в Пермском филиале ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» (осуществляет сбыт услуг отопления и горячего водоснабжения предприятий «Т Плюс» в Пермском крае), полученная в сентябре экономия — дополнительная возможность погасить задолженность за предыдущие периоды. Проверить отсутствие долгов за тепло и горячую воду можно, обратившись по телефонам, указанным в квитанциях.



Энергетики напоминают: добросовестные клиенты, не допускающие появления «коммунальных» долгов, получают поощрения. Например, оплатив квитанции за ноябрь и декабрь, житель принимает участие в традиционной акции «В Новый год — без долгов», победители которой ежегодно награждаются специальными призами. Кроме того, после финансово затратных новогодних праздников первая в году квитанция поступит дисциплинированным плательщикам только в феврале.



Вместе с тем к безответственным потребителям применяются все более строгие меры по взысканию просроченных платежей. По решению суда на таких лиц налагается запрет на выезд за границу, проведение сделок с недвижимостью и принудительное взыскание долгов через арест личного имущества. С недавних пор также применяется мера по ограничению поставки такого коммунального ресурса, как горячая вода. В «ЭнергосбыТ Плюс» подчеркивают: отключение может быть применено при наличии задолженности свыше 2-среднемесячных размеров платы за коммунальную услугу, то есть от 3–4 тысяч рублей. Поэтому в ресурсоснабжающей компании рекомендуют всем потребителям погасить имеющуюся задолженность.