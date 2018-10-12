Внешний вид фонтанов на бульваре Советской Армии выберут пермяки

19:19 | 15.10.2018

В 2019–2020 годах администрация Перми проведет капремонт бульвара Советской Армии на улице Сибирской и расположенных здесь фонтанов. Проголосовать за понравившийся эскиз фонтанов может любой желающий.



Бульвар Советской Армии был заложен на улице Сибирской от улицы Революции до улицы Белинского осенью 1929 года. В этом сквере в конце 1930-х годов были сооружены фонтаны и установлены скульптурные композиции. После войны сквер переименовали в бульвар Советской Армии. В 1967 году были завершены работы по его благоустройству. Напротив Дома офицеров была создана площадь, центром которой стал мемориал, посвященный ратным подвигам Уральского добровольческого танкового корпуса. В 1970-х годах его капитально реконструировали, обновили породы деревьев, выложили дорожки плиткой.



Администрация Перми планирует к празднованию 75-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне провести капитальный ремонт бульвара и восстановить оба фонтана. В настоящее время работает только один из них. Сейчас подрядная организация разрабатывает проект будущего облика бульвара.



Сейчас у всех желающих есть возможность стать активным участником обсуждения эскиза фонтанов. На голосование выставлены четыре варианта. Голосование проходит до 31 октября по ссылке: gorodperm.ru/vote-fountains.



— Бульвар Советской Армии давно требует капитального ремонта. В 2012–2013 годах был произведен частичный ремонт дорожек. Конечно, к 75-й годовщине Победы необходимо привести бульвар в порядок, в том числе реконструировав фонтаны. Здесь находятся значимые объекты для города: мемориал, посвященный ратным подвигам Уральского добровольческого танкового корпуса, скульптура «Разорванное братство», состоящая из скульптурной композиции и мраморных плит с именами погибших воинов-интернационалистов. Кроме культурной значимости объекта, этот бульвар является популярным местом прогулки и отдыха жителей и гостей города, — отметила Илюса Збруева, заместитель начальника управления внешнего благоустройства администрации Перми.