Владельцы незаконных пермских киосков легализуют свою деятельность

19:03 | 15.10.2018

С начала года в Свердловском районе Перми демонтировано 68 нестационарных торговых объектов. Они были признаны незаконно установленными.



Специалисты администрации Свердловского района неоднократно разъясняли владельцам киосков, павильонов, автоприцепов, палаток, лотков, как легализовать торговую деятельность, а именно как разместить объекты потребительского рынка на свободных местах, предусмотренных схемой размещения нестационарных торговых объектов в городе.



После вынесения предупреждений 47 предпринимателей добровольно убрали свои торговые точки. Кроме того, они выразили готовность в ближайшее время начать процедуру оформления договора на размещение НТО в местах, разрешенных схемой.



Те объекты, владельцы которых не приняли мер, были принудительно демонтированы и перемещены на место временного хранения с последующим взысканием расходов.



Так, в принудительном порядке снесен 21 нестационарный торговый объект.