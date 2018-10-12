В Перми пройдет семинар по финансовой грамотности для старшеклассников

18:55 | 15.10.2018

Мероприятие состоится 18 октября на базе Пермского государственного национального исследовательского университета (улица Букирева, 10) в 17:00. Семинар проводится в рамках проекта SaveCash, разработанного членом Городского совета старшеклассников Аркадием Пластининым.



В рамках семинара старшеклассники города узнают о способах защиты от финансовых мошенников и возможностях зарабатывания денег, а также научатся правильно распределять финансы. Цель проекта — формирование компетенций старшеклассников в сфере финансовой культуры.



К участию в семинаре приглашаются школьники 8–11-х классов. Состав команды от одного образовательного учреждения — до 4 человек.



Заявки на участие принимаются до 17 октября на электронный адрес: ira.fris@mail.ru. По вопросам участия необходимо обращаться по телефонам: 89194700916, dobryaa@yandex.ru, Добренко Анастасия Юрьевна; 89824690360, ira.fris@mail.ru, Молотова Ирина Валерьевна.



Организатором мероприятия выступили Городской совет старшеклассников, Пермское региональное отделение молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды» при поддержке департамента социальной политики администрации Перми, Пермского городского бизнес-инкубатора в рамках реализации городской инициативы «Город — детям! Дети — городу!».