Приемочная комиссия положительно оценила дорожный объект Пермь — Ильинский — Хохловка

18:49 | 15.10.2018

Участок дороги протяженностью 9,6 км отремонтирован в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги». Заказчиком выступило краевое Управление автомобильных дорог. Подрядная организация — ООО «Асфальтобетонный завод № 1» (АБЗ № 1). Стоимость работ — более 76 млн руб.



Перед началом производства работ на проезжей части на объекте была выполнена расчистка полосы отвода (по левой стороне) с использованием мульчирования (мульчирующий трактор на гусеничном ходу (мульчер)). Его назначение — измельчать растительность, преобразовывать ее в щепу, производить расчистку площадок под строительство или полосу отвода вдоль автодорог. Вся щепа идет на мульчирование полосы (присыпание), что позволяет в течение как минимум трех-четырех лет не беспокоиться о нормативном состоянии полосы отвода: щепа надежно защищает от поросли.



На самой дороге выполнены следующие виды работ:



- выравнивающее фрезерование существующего поверхностного слоя асфальтобетонного покрытия,

- доведение ширины асфальтобетонного покрытия дорожной одежды до норматива 7,0 м (ранее она была ненормативной ширины: уже, чем положено),

- устройство выравнивающего и верхнего слоя асфальтобетонного покрытия,

- укрепление обочин,

- нанесение дорожной разметки,

- ремонт существующего автопавильона и посадочных площадок,

- существующие автопавильоны оформлены в стиле музея «Хохловка» (всего 6).



Испытания проб асфальтобетона проводили лаборатории самого подрядчика, а также краевого Управления автодорог. Все пробы прошли испытания — они соответствуют нормативным требованиям.



Приемку объекта осуществляла приемочная комиссия из специалистов министерства транспорта, ФКУ Упрдор «Прикамье», а также общественного инспектора Общественной палаты края Татьяны Крупиной. Замечаний по объекту не поступило, работам дана положительная оценка. Акт приемки подписан всеми членами комиссии.



Дорожный объект имеет большое значение в развитии культурного пространства края, т. к. дорога ведет к этнографическому музею «Хохловка» — месту притяжения туристов.