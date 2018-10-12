В Перми идет прием заявок на конкурс «Первоклассник года — 2018»

18:34 | 15.10.2018

По задумке организаторов, конкурс должен стать творческой площадкой для проявления семейных талантов, он нацелен на привлечение родителей к активному участию в жизни ребенка в условиях школы.



В первом туре младшеклассникам и их родителям предлагается подготовить визитку-видеоролик на одну из тем: «Первый день в школе», «Учимся вместе», «История о том, как мы готовились в первый класс», «От ползунков до портфеля». Предварительно видеоролик длительностью не более двух минут необходимо отправить на электронную почту antey.konkyrs@mail.ru. В очном туре участникам конкурса и их родителям предстоит показать творческие номера и выступить с этюдом по мотивам детских произведений. Победителя конкурса назовут 12 ноября, во время заключительного гала-концерта.



До 20 октября идет прием заявок. Инициатором проекта выступает коллектив детско-юношеского центра «Антей» при поддержке департамента образования администрации города Перми.