В Перми определили победителей фестиваля скандинавской ходьбы «Большая пермская прогулка»

18:12 | 15.10.2018

13 октября впервые в нашем городе прошел фестиваль скандинавской ходьбы. Он собрал порядка 1,5 тысячи участников из Перми и Пермского края, Удмуртской Республики, Тюмени, а также граждан Германии и Индии.



Начался фестиваль с торжественного открытия на стадионе «Локомотив», в котором приняли участие министр спорта Пермского края Владимир Епанов, депутат Законодательного собрания Пермского края Сергей Клепцин, заместитель главы администрации Перми Людмила Гаджиева, первый заместитель председателя Пермской городской Думы Дмитрий Малютин, управляющий Отделением Пенсионного фонда России по Пермскому краю Станислав Аврончук.



— У каждого крутого марафона обязательно есть события-спутники в течение года, поэтому мы придумали провести фестиваль «Большая пермская прогулка», который стал событием-спутником Пермского международного марафона. Фестиваль скандинавской ходьбы мы проводим впервые, и он оказался очень востребованным. За три недели зарегистрировалось 1,5 тысячи человек, причем самого разного возраста. Уверена, что на следующий год участников будет больше, — отметила Людмила Гаджиева.



Первыми в этот день на старт вышли участники, зарегистрированные на дистанцию 6 км. Порядка 300 человек прошли со специальными палками по Черняевскому лесу близ стадиона «Локомотив».



Спустя некоторое время был объявлен старт для 1200 участников на дистанцию 3 км.



На финише всех спортсменов ждала полевая кухня и «Посикунчик-пати» с горячим чаем и йогуртом.



Завершилось мероприятие церемонией награждения. Так, абсолютными победителями на дистанции 6 км стали Ирина Орлова и Сергей Сыстеров. Абсолютными победителями на дистанции 3 км стали Виктория Лядова и Александр Шардаков.



Также были определены победители в каждой возрастной категории. При этом самым маленьким участником стала семимесячная девочка, которая в переноске с папой преодолела 3 км. Самым опытным — 88-летняя участница. Победители и призеры получили награды от партнеров и спонсоров мероприятия.



Также в ходе фестиваля прошел фотоконкурс. Победу одержала семья Алимовых — Суворовых, три поколения которой стали участниками фестиваля и сделали лучшую фотографию. Их призы: семейная страховка от партнера мероприятия — компании Verna — и телевизор от телекомпании «Ветта».



Напомним, организатором фестиваля «Большая пермская прогулка» выступила администрация Перми и команда «Поток».