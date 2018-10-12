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Пермь: новости дня


12:29 | 15.10.2018

Пермский край представит лучшее в ИТ и цифровой экономике на международном форуме инновационного развития

15–17 октября в инновационном центре «Сколково» пройдет Московский международный форум инновационного развития «Открытые инновации. Источники цифрового прорыва».

Политики, экономисты, представители транснациональных корпораций, работники высшей школы будут обсуждать актуальные вопросы цифровизации, инструменты для ее использования с целью повышения качества жизни. Среди тем дискуссионных площадок форума: «Таланты для цифровой экономики», «Цифровизация университетов», «Венчурные инвестиции и акционирование человеческого капитала» и другие.

Ожидается, что в работе форума примет участие делегация Пермского края во главе с губернатором Максимом Решетниковым. В нее войдут представители регионального министерства экономического развития, промышленных предприятий.

Губернатор Пермского края Максим Решетников 16 октября станет спикером пленарной сессии форума, посвященной интеграции территорий в цифровое пространство. Ее участниками станут руководители органов государственной власти, в частности губернатор Новгородской области Андрей Никитин, губернатор Томской области Сергей Жвачкин, глава администрации Тамбовской области Александр Никитин. Также в обсуждении примут участие представители бизнеса: генеральный директор «ВЭБ Инновации» Олег Теплов, заместитель председателя Mastercard Энн Кернс. Модератором пленарной сессии выступит президент инновационной школы «Сколково» Андрей Шаронов. На сессии представители крупнейших российских регионов, представители бизнеса и институтов развития обсудят, чем отличаются регионы — лидеры цифровизации, почему есть отстающие субъекты РФ и что может стать решением ряда систематических проблем регионов.

Отметим, что региональные власти уделяют цифровизации региона пристальное внимание. Так, в июле губернатором Максимом Решетниковым подписан указ о создании Координационного совета по развитию цифровой экономики Пермского края, в составе которого 24 представителя законодательных и исполнительных органов власти, ИТ-компаний, промышленных предприятий, науки и вузов. В компетенцию Координационного совета входит решение вопросов цифровой трансформации края.

© «Вечерние Ведомости»

 


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