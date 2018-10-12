Пермь: новости дня
12:06 | 15.10.2018
Подведены первые итоги комплексной программы развития музея «Хохловка»
Глава региона проконтролировал выполнение поручений, данных по итогам майского совещания по вопросам развития туризма. Максим Решетников ознакомился с обновленным экскурсионным маршрутом, новыми объектами, в частности площадкой будущего «Визит-центра», и провел рабочее совещание по вопросам развития архитектурно-этнографического комплекса.
Осмотрев предполагаемую площадку для размещения «Визит-центра», губернатор Пермского края Максим Решетников поручил министерству культуры внести изменения в проект и выбрать более удобное для гостей комплекса место. «Важно сделать так, чтобы людям было комфортно здесь находиться, нужно позаботиться о том, чтобы у семей с детишками и всех гостей была возможность согреться, попить чай, например. Если мы вкладываем деньги в проект, то все должно быть сделано «по уму», чтобы люди снова захотели приехать в «Хохловку», — обозначил губернатор.
Предполагается, что в «Визит-центре» будут проходить различные мероприятия музейного комплекса (мастер-классы, семинары и т. д.), расположены кафе и теплые туалеты для туристов. В следующем году архитектурно-музейный комплекс полностью обеспечат электричеством.
В рамках исполнения поручений губернатора края организованы четыре новых автобусных рейса по маршруту Пермь — Хохловка, разработан эскиз и концепция будущего «Визит-центра», сформировано два варианта строительства (понтонного и на сваях) пирса. По линии министерства культуры финансирование архитектурно-музейного комплекса в очередном финансовом году увеличено на сумму порядка 4,3 млн рублей, по линии министерства транспорта — на 76,66 млн рублей. В этом году отремонтирован участок дороги Пермь — Ильинский — Хохловка протяженностью 9,6 км. Главная цель увеличения финансирования — с одной стороны, наполнить культурное пространство комплекса дополнительными проектами, с другой — повысить комфорт подъезда к Хохловке для жителей и гостей Прикамья.
В ходе совещания губернатор Пермского края Максим Решетников дал поручение региональному министерству транспорта совместно с администрацией Перми рассмотреть вопрос организации и оборудования парковок по пути следования в комплекс, также глава региона обратил внимание на необходимость проведения благоустроительных работ на территории комплекса. «Мы рассматриваем «Хохловку» как одно из знаковых мест для развития туризма. Чтобы она стала «точкой притяжения», нужно «донаполнить» культурное пространство мероприятиями и, конечно, обеспечить комфорт гостей», — обозначил Максим Решетников.
Также глава Прикамья поручил министерствам культуры и транспорта подготовить комплексный мастер-план развития комплекса с учетом планов потенциальных инвесторов. По мнению главы региона, это необходимо для организации совместной работы с предпринимателями по развитию Хохловки.
Напомним, архитектурно-этнографический музей «Хохловка» — первый на Урале музей деревянного зодчества под открытым небом. Музей начал создаваться в 1969 году и был открыт для посетителей в сентябре 1980 года. Уникальный музейный ансамбль расположен на живописном берегу Камы в 43 км от Перми у с. Хохловка (Пермский район). Сегодня «Хохловка» объединяет 23 памятника деревянного зодчества конца XVII — второй половины XX в., которые представляют лучшие образцы традиционной и культовой архитектуры народов Прикамья. Здесь ежегодно проводятся ставшие традиционными массовые мероприятия — праздники народного календаря «Проводы Масленицы», «Троицкие гуляния», «Яблочный Спас», фольклорные музыкальные праздники, фестиваль военной реконструкции «Большие маневры на Хохловских холмах» и международный фестиваль «KAMWA».
© «Вечерние Ведомости»
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